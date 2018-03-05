CHP’de 9-10 Mart tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayında görüşülecek taslak için bu kez, 81 il başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı. Genel merkezde basına kapalı yapılan toplantıda, taslak metin hakkında il başkanlarının görüşü alındı. Gazete Habertürk'ün haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin seçim güvenliği için kurduğu komisyonun çalışmaları ve tüzük değişikliği hakkında şunları söyledi:
İTTİFAK YASASI: Temas grubumuz, yarın sabah (bugün) Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi ve Demokrat Parti ile görüşecek. Salı günü (yarın) Saadet Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi ile görüşeceğiz.
FİİLEN İHLAL EDİLİYORDU: Bu görüşmelerimizin ardından AK Parti ve MHP ile de oradan aldığımız görüşler çerçevesinde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Amacımız seçim güvenliğinin sağlanmasıdır. Oyun sandığa girmesini ve sayılmasını arzu ediyoruz. Seçim güvenliği son dönemlerde fiilen ihlal ediliyordu. Seçim güvenliğinin yasal bir zemine kavuşturulması için bir geniş toplumsal mutabakata ihtiyaç olduğunu biliyoruz.
İLKELER İTTİFAKI: Sayın genel başkanımız söyledi; bir tarafta tek adam rejimi var, öbür tarafta adaletli temsilden yana olan bir büyük buluşma var. Biz o büyük buluşmanın tarafında ve temsilciyiz. Bu çerçevede büyük buluşmaya Türkiye’nin ihtiyacı var. Partileri, kişileri değil ilkeleri öne çıkaran, bir beraberliği savunuyoruz.
BAYRAK TARTIŞMASI: Sayın Başbakan’ın bayrak üzerinden tartışma açması şık değil, sevimsiz bir durum. Ortak değerlerimiz üzerinden, tekelci bir anlayışla toplumu bölmenin kimseye faydası yok. Sayın genel başkanımız, şehitlerimize duyduğumuz acı ve terör saldırılarına karşı nefretin işareti olarak bayrağımız etrafında, bayraklarımızla şehitlerimizin uğurlanması çağrısında bulunmuştur. Başbakan’ın teşekkür etmesini beklerdik. Türk bayrağını malzeme yapmasınlar.
TÜZÜK MESAİSİ: Önümüzdeki hafta cuma ve cumartesi tüzük kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cuma günü milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerimizle taslağı tartıştık. Bugün de (dün) 81 ilden gelen il başkanlarımızla aynı taslağı değerlendiriyoruz. Tüzük hazırlama sürecimiz dinamik şekilde devam ediyor. Çok olumlu, yerinde öneriler var. Olabilecek, olamayacak olanları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Hafta sonu da tüzük kurultayımızı bitireceğiz. Taslak benimsenmiş durumda ama maddeleriyle ilgili öneriler var. Onları da kurultay günü değerlendireceğiz. Özel olarak kadın ve gençlik kollarıyla ilgili öne çıkan öneriler var. İl ve ilçe örgütleri ve aday belirleme yöntemiyle ilgili öneriler var.
ÖNSEÇİM KALKMIYOR: Mevcut taslakta aday saptanmasında önseçimi kaldıran bir hüküm yok. Önseçim seçenekler arasında yine var. Mevcut tüzükten sadece 3 kelimelik bir değişiklik var, 1 milletvekili çıkarılan yerlerle ilgili. Mutlak önseçim yapılacak veya merkez yoklaması ayrımı da üstelik yok. 1 milletvekili çıkarılan yerler kota kapsamının dışına çıkarılıyor. Burada PM önseçim kararı da merkez yoklaması kararı da alabilir. Yoksa “Önseçim yok” diye bir şey söz konusu değil.
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