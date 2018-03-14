CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, terörle mücadelede şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un, TBMM'de el çabukluğu ile milletten kaçırılarak geçirildiğini iddia eden Tezcan, söz konusu kanunu, "ittifak ve seçim hileleri yasası" olarak niteledi.
Tezcan, "Bu yasa, milli iradenin gasp edilmesi yasasıdır. Gidici olan iktidarlar seçim kanunlarıyla oynamaya başlarlar. AK Parti için artık yolun sonu görünmüştür. Onun kuyruğuna takıp kendisi için bir ikbal bekleyen MHP için de yolun sonu görünmüştür." görüşünü paylaştı.
Tezcan, "Hiç kimse ittifaka karşı değil ama bu ittifak partileri kimliksizleştirme üzerine kurulmuş bir sistemdir, bu nedenle karşı çıktık." dedi.
Bu yasanın seçim hilelerini meşrulaştırmayı ve mühürsüz seçimi yasal hale getirmeyi amaçladığını öne süren Tezcan, yasanın ayrıca "bir sopalı seçim hazırlığı" olduğunu, Türkiye'nin 21'inci yüzyılda böyle bir seçim uygulamasını hak etmediğini belirtti.
Bülent Tezcan, şöyle devam etti:
"Şunun bilinmesinde yarar var, Türkiye bir güvenli seçim hareketi başlatacaktır. Bütün sivil toplum, millet, önünden sandığı çalmaya çalışan bu seçim hileleri yasasına fırsat vermeyecektir. Bu yasanın şeddelisini de çıkarsalar millet sandığa gidecek ve her şeye rağmen seçim güvenliğini sağlayacaktır. Bütün bu hilelere karşı çıkan siyasi partilerle beraber, sivil toplum örgütleriyle, halkla beraber milletin iradesini çaldırmayacağız, sandıklara sel gibi akacağız, sandıkları koruyacağız."
"CHP'NİN SEÇİMLERİ BOYKOT KARARI YOKTUR"
AA'nın haberine göre; Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesinin memnuniyet verici olduğunu aktaran Tezcan, Akın Atalay'ın da bir an önce serbest kalmasını istedi.
Tezcan, bir soru üzerine, "ittifak yasası" olarak bilinen kanunun, seçim güvenliğini ihlal eden kısımlarını Anayasa Mahkemesine götüreceklerini bildirdi.
İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin "seçimleri boykot çağrısı" da sorulan Tezcan, CHP'de bir boykot çatlağı olmadığını, milletvekillerinin kendi fikirlerini beyan ettiklerini dile getirdi.
Tezcan, "CHP'nin seçimleri boykot kararı yoktur. CHP, Türkiye'yi bu deli gömleğinden sandıkla kurtaracaktır. Bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Kazanacağımız seçimleri niye boykot edelim?" ifadesini kullandı.
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