CHP Sözcüsü Bülent Tezcan açıkladı! CHP iddialarla ilgili araştırma önergesi verecek

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak partisinin yarın araştırma önergesi vereceğini söyledi.
Tezcan'ın açıklamaları şu şekilde:
TBMM'de araştırma komisyonu kuralım, Meclis tek tek araştırsın. Nereden gelmiş, kim göndermiş, kim almış? Hem belgelerdeki kaynakları sorsun, istesin, kim sahte belge ile iş tutuyor ortaya çıksın. Sizin çoğunlukta olduğunuz TBMM'de bir araştırma komisyonu kuralım, orada bütün her şey kalem kalem incelensin. Arkadaşlarımız bugün ya da yarın Meclis Araştırma Komisyonu önergesi verecekler.
Bir işi boğuntuya getirme konusunda bu kadar ustalıklı bir başka adım göremedim. Arkadaşlar, sayın genel başkanımızın bu bir suçtur diye değerlendirmesi var mı? Bizim savcılıkta işimiz yok. Bu işin savcısı millettir. Biz millete bu işi açıkladık.
Bu işin davası milletin divanında görülecektir. Gerçek olduğunu tek tek genel başkan dekontlarla gösterdi. Islak imzalı dekontlar da elimizde. Varsa cesaretiniz açacağız araştırma önergesini bakalım aklamaya vicdanlarınız yetebilecek mi? Sayın Erdoğan gereğini yaparım demişti, gereğini yapma zamanı. İstifa etmesini bekliyoruz. Sahte diyorsa, kuralım komisyonu sahte mi değil mi bakalım.
AYKAN ERDEMİR HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI
24. Dönem Bursa Milletvekilimiz Aykan Erdemir ile ilgili soruşturmanın başlama tarihi manidardır. Sayın genel başkanımızın Man Adası belgelerini açıklayacağı güne denk gelmiştir. Bu noktada bu meseleyi özellikle Rıza Sarraf meselesini Türkiye'nin hak etmediği bir şekilde Türkiye'yi bu meselenin göbeğine sokma çabalarını hala anlayabilmiş değiliz. Bu çerçevede kim ne yaptıysa hesabı ondan sorarsınız. Bir yerlere bir şeyeri sıçratarak kaçış yolları aramanın bir alemi yok.
Belgeler zamanı geldiğinde kamuoyu ile paylaşılır. Amerika'da Rıza Sarraf davası devam ediyor diye Türkiye'de siyasi iktidar her şeyi özgürce yapacak veya ileride hukuki olmayan şeyler yapacak ve muhalefet buna susacak mı? Öyle bir beklenti varsa biz öyle bir parti değiliz.
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