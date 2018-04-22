CHP Sözcüsü Tezcan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına olumlu yaklaşarak 24 Haziran 2018'de seçimin yapılacağını açıklaması sonrası siyaset gündemi hız kazandı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan CNN Türk'te katıldığı programda Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Gündeme değerlendiren Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İKİNCİ TURA AKŞENER KALIRSA OY VERİRİM"

CHP Sözcüsü Tezcan, 'CHP'nin adayının ikinci tura kalamaması, Akşener'in ikinci tura kalması durumunda oy verir misiniz?' sorusuna, "Bugünün yemeğini bugün, yarının yemeğini yarın yiyeceğiz. Biz adayımızı çıkaracağız, güzel demokratik bir yarış olacak. Kuşkusuz ikinci turda birlikte hareket eden birine destek vereceğiz. Evet Akşener'e destek veririm. Sadece Akşener değil demokrasi çerçevesinde ikinci tura kim kalırsa ona oy veririm." dedi

"GÜL İLE GÖRÜŞME PLANIMIZ YOK"

Abdullah Gül aday olur mu, destekler misiniz sorusuna yanıt veren Tezcan, "Gül ile Kılıçdaroğlu görüşmeyecek. Böyle bir planımız yok. CHP'yi temsil edecek bir aday çıkaracağız. Kendi içimizden çıkaracağız." diye konuştu.

" İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMESİNDE HUKUKEN BİR ENGEL YOK"

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tezcan, "İYİ Parti'nin haketmediği halde seçime giremez tartışması yapıyorlar. 100 bin imzayı zorlaştırdılar. Takvimde bir süre koyarak 2-3 günde toplanması gerekecek. Zorlaştırma var. İYİ Parti'nin hukuken katılmasına bir engel yok .YSK'ya, Yargıtay'ın gönderdiği yazıda içinde yer alıyor. Kongresini yapmış olması gerekir gibi bir madde var. Özel bir şart eğilimi var. Hukukçu olarak katılabileceğinden eminim ama bu tartışmanın olması ayıp. Partilerin sicilini Yargıtay Başsavcılığı tutar. 10 parti arasında yer almış. Yargıtay Başsavcısı sen bir dur ben yine bakacağım diyorlar. Katılması gerekir, pazartesi belli olur. Bu tartışma doğru değil." dedi.

"ALDIĞIMIZ OY ORANINA GÖRE YÖNETİM PLANI YAPACAĞIZ"

CHP'nin aldığı oy oranına göre hareket edeceğini dile getiren Tezcan, "Anketlerde yeni sistemi problem görmeyen de var, 'parlamenter sisteme dönelim' diyen de var. Millet bize 400 vekil verirse Anayasa'yı değiştirerek parlamanter sisteme döneriz. Vermezse ülkeyi yönetmeyelim mi? Aldığımız oy oranına göre yönetim planı yapacağız. Kuvvetler ayrılığına saygılı bir yönetim istiyoruz." şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU TÜM PARTİNİN ADAYIDIR"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının kim olacağına dair açıklamalara yapan Tezcan, "Kılıçdaroğlu tüm partinin adayıdır. Kılıçdaroğlu için aday olmak en kolayı. Hayır bloğunun ve pişmanların adayını bulacağız. Referandumda evet demiş çok sayıda pişman var." ifadelerini kullandı.

"EKMELETTİN İHSANOĞLU'NUN ADAY GÖSTERİLMESİNİ YANLIŞ BULMUYORUM"

Ekmelettin İhsanoğlu'nun daha önce ortak aday gösterilmesinin yanlış olmadığını savunan Tezcan, "Öteki taraftaki siyaset mühendisliği başarılı oldu ve Erdoğan seçildi. Orada da bir siyaset mühendisliği var." diye konuştu.

Ekmelettin İhsanoğlu'nun Erdoğan'a oy vereceğim sözlerini de değerlendiren Tezcan, "Kendi tercihidir, diyecek bir şey yok." dedi.

"MECLİS SEÇİMLERİNDEKİ TABLO İTTİFAK İHTİYACINI ORTAYA ÇIKARIYOR"

CHP'nin seçimlerde ilkeler etrafından ittifak yapabileceğini söyleyen Tezcan, "Pehlivan tefrikası yazmaya değil, tarih yazmaya niyetliyiz. Çok iddialı söylüyorum. Türkiye'nin ihtiyaçlarını iyi bilip plan yapıyoruz. Siyasetin kutuplaşmasını istemiyoruz. Meclis seçimlerinde de görünen tablo bir ittifak ihtiyacını ortaya çıkarıyor. İlkeler çevresinde geniş bir ittifak yaratmak mümkün. Demokrasi ve toplumsal barışı inşa edecek bir ittifaka gerek var. Kurulabilir mi, kurulabilir. Sandıktan çıkabilme kombinasyonlarını hesap ederek bir yürüme gerçekleşebilir. " ifadelerini kullandı.

"BENİM PENCEREMDE İTTİFAKLAR SEÇİMİ OLMALI"

İYİ Parti ile CHP heyetleri arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin konuşan Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyaçlarını konuşacağız. İşin matematiğini konuşacağız. İttifak seçeneklerini konuşacağız. Benim penceremde ittifaklar seçimi olmalı." dedi.

"SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK KONUŞULACAK"

Saadet Partisi ile yapılacak görüşmeye dair konuşan Tezcan,"Pazartesi Saadet Partisi ile görüşülecek. Onlarla da ittifak konuşulacak. Siyaset mühendisliği kötü bir şey değil. Siyaset mühendisliği toplumun ihtiyaçlarını çözmek anlamına gelir. Toplumsal barış ve mutabakata ihtiyaç var. Farklı olanların asgari müşterekte bulunması çok önemli." şeklinde konuştu.

"İKİNCİ TURA DEMOKRASİ BİRLİĞİNDEN KİM KALIRSA ONA OY VERİRİZ"

'Aday olmaları halinde ikinci tura Kılıçdaroğlu mu kalsa çok oy alır yoksa Akşener mi?' sorusunu cevaplayan Tezcan, " 'İkinci tura Akşener mi kalsa, Kılıçdaroğlu mu çok oy alır?' Böyle bir anket yok. Bilmiyoruz. İkinci tura demokrasi birliğinden kim kalırsa destekleriz. Bu mütabakatlara peşinen dinamit döşemektir." dedi.

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