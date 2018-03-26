Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) 2019 yerel seçimleri hazırlıkları için düğmeye basıldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun ( YSK) açıklayacağı takvim beklenmeden, CHP’nin elinde olmayan belediyelerde önceden adaylar ilan edilecek. CHP’de özellikle gözler partinin almayı planladığı İstanbul ve Ankara’nın aralarında yer aldığı 7 büyükşehre çevrildi.

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre yerel seçimler için strateji belgesi hazırlayan CHP’de yol haritasının ortaya çıkmasıyla nisan ayından itibaren aday belirleme işlemi için düğmeye basılacak. 10 aylık program çerçevesinde, önce CHP’nin elinde olmayan belediyelerin adayları ilan edilecek. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde her konuşmasında dile getirdiği, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Denizli ve Bursa büyükşehir belediye başkanlıkları için ayrı bir strateji takip edilecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimi beklenmeden adaylar ilan edilerek, teşkilatlardaki olası kırgınlık ve dargınlıklar seçimden önce giderilip başarılı sonuç elde edilmesi hedefleniyor.

ANKET YAPTIRILACAK: CHP’nin belirlediği yol haritasına göre, önce belediye başkan aday adayları için profesyonel şirketlere, aday olsun olmasın birçok ismin yer aldığı genel anketler yaptırılacak. Anketlerde en çok tercih edilen isimler hakkında daha sonra örgütün görüşüne başvurulacak.

ÖZEL EKİP KURULDU: CHP, aday tespitinde sadece profesyonel araştırma şirketlerinden faydalanmayacak. Akademisyen ve alan araştırması konusunda deneyimli kişilerden oluşan ayrı bir aday tespiti ekibi oluşturulacak. Bu özel ekibin çalışmaları gizli tutulacak.

KARNE HAZIRLANACAK: Mevcut belediye başkanlarının yeniden adaylıklarında performansları belirleyici olacak. Mevcut başkanların, seçimlerde verdikleri vaatlerin ne kadarını yerine getirdikleri; vatandaşın memnuniyet durumuna bakılarak bir anlamda karneleri kaderlerini belirleyecek.

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