İsmail Kahraman ve Zekeriya Temizel'in adaylık dilekçeleri verildi

TBMM Başkanı Kahraman, Meclis başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğluna teslim etti.

KAHRAMAN: PARTİLERİ YARIN ZİYARET EDECEĞİM

Kahraman, "Partileri yarın ziyaret edeceğim. Bütün temasımı sürdüreceğim, milletvekillerinden destek isteyeceğim" dedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Altay, Özel ve Özkoç da, Zekeriya Temizel'in adaylık başvurusuna ilişkin dilekçelerini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na verdi.

ALTAY'DAN AÇIKLAMA

Altay, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada 26. Dönem'in ikinci devresinde TBMM Başkanlık Divanı üyeliklerinin yenilenmesi, değişmesi gerektiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; TBMM Genel Kurulu'nda 20-22 Kasım tarihlerinde yapılacak TBMM Başkanlığı için kendisi, Özel ve Özkoç ile birlikte Temizel'i TBMM Başkanlığı'na aday gösteren dilekçelerini Genel Sekreterliğe verdiklerini aktaran Altay, TBMM'ye bir "Temizel" in gerekli olduğunu belirtti.

TBMM Başkanlığı için CHP'nin kriterlerinin sorulması üzerine Altay, "TBMM Başkanlığının kriterleri belli. Millet bu kriterleri koydu. Bu Meclisi kuranlara saygı ve sadakat önemli bir kriterdir. İsraftan kaçınmak önemli bir kriterdir. Bu Meclisin fonksiyonel olması, yürütmenin tahakkümünden kurtulması önemli bir kriterdir. Yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığının işlemesi noktasında en önemli görev Meclise düşüyor, bu da önemli bir kriterdir. Bütün bunları düşündüğümüz zaman Temizel lazımdır." diye konuştu.

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