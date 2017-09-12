CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör hakkında, disipline sevki için Danıştay'a başvuru dilekçesi verdi. Gök, Zerrin Güngör'e yönelik olarak, "Yargıyı, iktidarı arkana alarak CHP'yi eleştirme. Yüreğin yetiyorsa cübbeni çıkar ve siyasete gir" ifadesini kullandı.

SÜREÇ

Şikayet dilekçesi ilk olarak Danıştay Başkanlar Kurulu'na iletilecek. Başkanlar Kurulu soruşturmaya gerek görürse Yüksek Disiplin Kurulu'na iletecek. Yüksek Disiplin Kurulu da incelemenin ardından kararını verecek.

"İSTİFA ETMEYE YA DA EMEKLİLİĞİNİ TALEP ETMEYE DAVET" TALEBİ

CHP'nin talebi, hizmet süresine göre istifa etmeye ya da emekliliğini talep etmeye davet cezası. Danıştay'ın Danıştay Başkanı'nı görevden alma yetkisi olmadığı için bu kapsamda bir ceza vermesi mümkün olabiliyor.

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