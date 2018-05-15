CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, "Ziyaretimiz dün yaşanan bu büyük acıya Filistin halkıyla birlikte ağladığımızı ifade etmek içindir. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin, Filistin halkına, Filistin Devleti’ne dayanışma duygularını ifade etmeye yönelik bir ziyarettir. Bu konuda, Sayın Büyükelçi ile yaptığımız görüşmede duyduğumuz üzüntüyü, ABD’nin almış olduğu karara geçmişte gösterdiğimiz tepkiyi sürdürdüğümüzü, bu kararın dün uygulamaya geçmesini zamanlama açısından da Trump’ın tutumu ve ailesinin orada bulunması açısından da bugüne kadar Filistin halkına karşı sürdürdüğü husumetin dozunu yükselttiğini ve bundan duyduğumuz rahatsızlığı ifade ettik." dedi.

CHP’DEN KANUN TEKLİFİ

AA'nın haberine göre, Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara olayından sonra yapılan ve TBMM’de kabul edilen anlaşmanın, Türkiye tarafından tek taraflı olarak ortadan kaldırılmasını içerecek bir kanun teklifi hazırlandığını ve bugün meclis başkanlığını sunulacağı bilgisini de paylaştı.

CHP’nin, İsrail ile Türkiye arasında böyle bir anlaşmayı yapmasını doğru bulmadığını aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bunu doğru bulmadığımız gibi bundan sonraki süreçte sürdürülmesini ve doğurduğu sonuçlara katlanılmasını doğru bulmamaktadır. Önemli adım olarak, meclisin İsrail ile yapılan bu anlaşmayı ortadan kaldırması, Filistin Davası’na nasıl sahiplenildiği konusunda önemli ortak adım olacaktır. İktidardan bu konuda cesur bir adım bekliyoruz. Filistin ile dayanışma için Mavi Marmara’da yol alırken, hayatını kaybeden 9 şehidin tazminat yerine İsrail devletinin bir lütfu olarak anlaşmaya geçirdiği paranın da, özür dilemesi talep edilen İsrail’in telefonda Netanyahu’nun Obama’nın yanında Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dilediğiyle ilgili kayıtlara geçirilmemiş ve açıkta yapılan bir kusurun, tenhada yapılan bir özrünü de kabul etmediğimizi de, 'Abluka kalkmalıdır' ön şartımızın abluka sertleşerek sürdüğü bu süreçte kabul edilemez olduğunu da görüyoruz. Türkiye’nin hiçbir şartı yerine getirilmemişken, Mavi Marmara’daki şehitleri, onların hatıralarını zor durumda bırakan, onların aziz hatıralarını terk eden, İsrail’in yüz bulmasına, Filistin devletinin de yüreğinin yanmasına sebebiyet verecek bu yaklaşımı tamamen reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

"FİLİSTİN DAVASI, CHP'NİN DAVASIDIR"

Başkanvekili Özel, bugün CHP Grup Toplantısı’nın Filistin ile dayanışmanın en iyi örneklerinden birinin gösterileceği bir grup toplantısı olacağını ifade ederken, “Bir kez daha Filistin’de hayatını kaybeden 59 Filistin vatandaşı için Filistin halkıyla birlikte ağladığımızın altını çiziyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Filistin davası Türkiye’nin davasıdır. Filistin davası, CHP’nin davasıdır. Filistin davasında, Filistin ile dayanışıyoruz. Yaşasın Filistin ve Türkiye halklarının kardeşliği diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, üzerinde hem Türk Bayrağı, hem de Mescid-i Aksa’nın olduğu Filistin Bayrağı renklerinden oluşan atkıları, CHP heyetine hediye etti.

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