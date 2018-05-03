24 HAZIRAN seçimlerine geri sayım sürerken, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı için son 24 saate girildi. CHP’nin adayı yarın saat 10.00’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılacak geniş katılımlı toplantıyla açıklanacak.

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre kritik açıklama öncesi, Meclis Grubu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar kurmaylarına isim sormasına rağmen kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı konusunda ser verip sır vermemesi, CHP’deki heyecanlı bekleyişi artırdı. Kılıçdaroğlu’nun tarif ettiği, CHP’nin merakla beklenen Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin yer aldığı “kısa liste”de adaylık ibresinin İnce’ye döndüğü öne sürülüyor. Parti dışından ise sakin kişiliği, ekonomi bilgisi ve AK Parti tabanından oy alabileceği düşünülen Abdüllatif Şener’in ismi zayıf da olsa kulislerde dillendiriliyor. CHP’de Cumhurbaşkanı adayının bugün netleşmesi, yarın ise ilan edilmesi bekleniyor.

BAYKAL İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, önceki gün eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı adayı ve ittifak görüşmeleri hakkında bilgisine başvurdu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER