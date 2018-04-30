Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, yakın dostlarının mutluluğuna ortak olan Kim Kardashian ve eşi Kanye West, her anı Instagram’dan paylaştı.



Gecede, Chrissy Teigen’ın müzisyen eşi John Legend piyano çaldı. İkiliye bebekleri için pahalı hediyeler verildi.

Bu Konu İle İlgili Haberler