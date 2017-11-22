Chrissy Teigen müjdeli haberi böyle duyurdu!

Şarkıcı John Legend ile evli olan model, Instagram'daki 15 milyon takipçisine sevimli bir video çekerek güzel haberi verdi.



Teigen, videoda 19 aylık kızları Luna'ya göbeğini göstererek "Burada ne var" diye soruyor. Luna ise "Bebek" cevabını veriyor.

3 milyondan fazla görüntülenen video, on binlerce yorum ve tebrik mesajı yağdı.



31 yaşındaki Chrissy Teigen ve 38 yaşındaki Grammy Ödüllü şarkıcı John Legend, 2013 yılında İtalya'daki Como Gölü'nde evlenmişti. Çiftin kızları Luna ise 2016 yılının Nisan ayında dünyaya geldi.



Çift daha önce bir dergiye verdiği röportajda, geniş bir aileye sahip olmak istediklerini açıklamıştı. Chrissy, herkesin ne zaman yeniden çocuk yapacaklarını sorduğunu itiraf etmişti.





İşte Chrissy Teigen'ın o Instagram paylaşımı:

Chrissy Teigen

John Legend