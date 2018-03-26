32 yaşındaki model Chrissy Teigen, Snapchat uygulamasını bıraktığının haberini Twitter hesabından duyurdu.



Rihanna, Snapchat’in yayınladığı reklam, kadına yönelik şiddete özendirdiği için uygulamayı kullanmayın çağrısı yapmış ve şirketin hisseleri yüzde 4 düşmüştü. Snapchat, Kylie Jenner’ın aynı yöndeki açıklamasından sonra da yüzde 8 değer kaybetmişti.

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