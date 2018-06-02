Chrobry Glogow - Olsztyn karşılaşma önü

Chrobry Glogow ve Olsztyn, 03 Haziran 2018 Pazar günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:45. Chrobry Glogow 46 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Olsztyn 36 puanda ve 15. sırada. Chrobry Glogow son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Olsztyn, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 344 kodlu maçı oynayanlar; Chrobry Glogow galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.30, Olsztyn galibiyet oranı 1.70.

Chrobry Glogow son haftadaki Katowice müsabasında 2-1 yenildi.

Olsztyn ise Chojniczanka Chojnice karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Chrobry Glogow, 26 gol attı ve 22 gol yedi.

Olsztyn ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Olsztyn, 17 gol atarken 32 gol yedi.