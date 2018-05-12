Chrobry Glogow - Stal Mielec rakamlar

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Chrobry Glogow, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Stal Mielec takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:45. Chrobry Glogow 45 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Stal Mielec 47 puanda ve 5. sırada. Chrobry Glogow, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Stal Mielec, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 496. İddaa'da Chrobry Glogow kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Stal Mielec kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Chrobry Glogow son hafta oynanan Chojniczanka Chojnice maçında 2-2 berabere kaldı.

Stal Mielec ise Pogon Siedlce maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Chrobry Glogow, 23 gol attı ve 17 gol yedi.

Stal Mielec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stal Mielec, 18 gol atarken 18 gol yedi.