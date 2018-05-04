Chrobry Glogow - Zaglebie Sosnowiec maçı heyecanı

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Chrobry Glogow, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Zaglebie Sosnowiec takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. 44 puanlı Chrobry Glogow 6. sırada bulunuyor, Zaglebie Sosnowiec 43 puana sahip ve 7. sırada. Chrobry Glogow son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Zaglebie Sosnowiec son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 280 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chrobry Glogow kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Zaglebie Sosnowiec sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Chrobry Glogow önceki hafta Chojniczanka Chojnice mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Zaglebie Sosnowiec ise Tychy 71 maçında 2-1 kazandı.

Chrobry Glogow, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 15 gol yedi.

Zaglebie Sosnowiec, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zaglebie Sosnowiec 13 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.