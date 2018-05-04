Chunnam Dragons - Jeonbuk Motors düellosu

Güney Kore K Lig 1 maçında Chunnam Dragons ile Jeonbuk Motors, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 08:00. Chunnam Dragons 10 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Jeonbuk Motors 30 puanda ve 1. sırada. Chunnam Dragons son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 237 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chunnam Dragons kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.50, Jeonbuk Motors sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Chunnam Dragons son haftadaki Daegu müsabasında 1-4 yenildi.

Jeonbuk Motors ise Jeju United maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Chunnam Dragons, 6 gol attı ve 14 gol yedi.

Jeonbuk Motors, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeonbuk Motors 11 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.