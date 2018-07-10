Chunnam Dragons - Suwon Blue Wings maçı ne zaman?

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Chunnam Dragons, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Suwon Blue Wings takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Chunnam Dragons 13 puanla 10. sırada, Suwon Blue Wings 25 puanla 4. sırada bulunuyor. Chunnam Dragons son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Suwon Blue Wings son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 538 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chunnam Dragons kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Suwon Blue Wings sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Chunnam Dragons son hafta oynanan Daegu maçında 1-4 yenildi.

Suwon Blue Wings ise Pohang Steelers maçında 1-1 berabere kaldı.

Chunnam Dragons, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Chunnam Dragons, kendi sahasında 7 gol attı, 15 gol yedi.

Suwon Blue Wings, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Suwon Blue Wings, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.