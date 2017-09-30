Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'den yeni nükleer denemeler gelebileceği endişesiyle alarma geçti. Yerel medya, Kuzey Kore'nin 10 gün süren ve Chuseok ismi verilen geleneksel bayram süresi boyunca askeri testler gerçekleştirebileceği üzerinde durulduğunu yazdı.

Yonhap haber ajansına konuşan Güney Koreli bir askeri yetkili, "En büyük geleneksel tatillerimizden biri olan Chuseok süresince, Kuzey Kore'nin Kore yarımadasında istikrarı bozabilecek bazı büyük provokasyon girişimleri olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu nedenle Kuzey Kore ordusunun her hareketinin yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, "Kuzey Kore'nin provokasyonları sıklaştığından beri, sabit olarak alarm durumundayız ve provokasyonlara anında yanıt veriyoruz" dedi.

10 günlük Chuseok tatili, sonbaharın gelişini simgeliyor ve her iki Kore'de de kutlanıyor.

Kuzey Kore, Eylül ayı içerisinde altıncı ve en güçlü nükleer denemesini gerçekleştirmiş ve Japonya üzerinden uçtuktan sonra Pasifik'e düşen bir füze denemesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayı içerisinde Kuzey Kore'nin silah programının durdurulmasıyla ilgili görüşmeler yapmak için bir Asya turu yapmayı planlıyor. Trump'ın, Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler'i ziyaret etmesi bekleniyor.