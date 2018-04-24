ABD'nin en eski casusluk ajansı CIA, bilgi toplamak için dünyanın dört bir yanına gönderdiği ajanların yerine yapay zeka kullanmayı planlıyor. Kurumun teknoloji geliştirme direktör yardımcısı Dawn Meyyeriecks'in Florida'daki bir istihbarat konferansında söyledikleri, CIA'in gelecek planlarını gün yüzüne çıkardı.

CIA'in bir numaralı rakibi yabancı ajanlar değil yapay zeka olduğunu dile getiren Meyerriecks, konferansın ardından CNN'e konuştu. Pek çok ülkenin yıllardır ajanları takip etmek için yapay zekaya güvendiğinin altını çizen Meyerriecks, modern dünyanın insan casuslar için gitgide daha zor bir hale geldiğini belirtti. CIA'in bu noktada planları olduğunu söyleyen Meyerriecks, "Aynı görevi daha verimli bir hale getirmek için bilgisayarları kullanıyoruz." dedi.

CIA, 1983'ten bu yana yapay zekaya geçişi planlıyor

İnsanlardan bilgisayarlara geçiş, CIA'in 35 yıldır üzerinde çalıştığı bir konu. 1984 tarihli ABD hükümeti belgelerinde, bir önceki yıl kurulduğu belirtilen bir "Yapay Zeka Yönlendirme Grubu"na rastlanmıştı. Bu grup, CIA'in üst düzey yöneticilerine suni istihbarat araştırma ve geliştirme durumu hakkında aylık rapor vermekten sorumluydu. O dönem grubun direktörünün, CIA direktörüne gönderdiği bir notta, "Topluluk aracılığıyla yapay zeka Ar-Ge çalışmaları başladı. Bunlar, gelişmiş sistemler, doğal lisan işlemleri, akıllı veri tabanı arayüzleri, görsellerin ve sinyallerin yorumlanması, coğrafi ve mekan bazlı veri yönetimi ve akıllı iş istasyonu ortamları gibi alanları kapsamaktadır." yazdığı belirtiliyor.