Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları uyarınca adil ticaretten yana olduklarını ve haksız yere yürürlüğe alınmaya çalışılan korumacı önlemlerin dünya ticaretini olumsuz etkilediğinin altını çizerek Trump’ın kararı ile ilgili şunları söyledi: “Elbette olmaması en doğrusu ancak illa vergi konacaksa tüm ülkelere eşit bir şekilde vergi getirilmesi en normalidir. Bu kararla bazı ülkelerin ABD’ye çelik ihracatı devam edeceği gibi bizim ihracatımız da devam eder.”
Namık Ekinci bu karardan en çok ABD’nin olumsuz etkileneceğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:
"ABD Ticaret Bakanı’nın 16 Şubat’ta Section 232 ile ilgili olarak 3 vergi seçeneğini içeren raporu basına açıklamasının ardından ABD iç piyasasındaki tüm çelik ürünlerinin fiyatlarında artış yaşandı. Örneğin ABD’de inşaat çeliği fiyatı 850 dolarlara kadar çıktı. Bu rakamın daha da yükselerek 900 doları aşması bekleniyor. ABD’nin Başkanı olarak Trump, yalnızca çelik sektörünün değil tüm yerli üreticilerin ve halkın menfaatlerini göz önünde tutmalıydı ancak halkının ve sanayicisinin zararına rağmen açık ara yerli çelik üreticilerinin tarafını tutmuştur. Bunun anlamı ise çelik kullanan sektörlerden, ABD’li yerli çelik üreticilerine kar transferi sağlamaktır. ABD’de çeliği hammadde olarak kullanan otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, inşaat ve bunun gibi sektörlerin müşterisi olan halk, fiyatların artmasından dolayı büyük zarar görecektir. ABD, böyle bir kararla kendi çelik sanayisine fayda sağlamayacak aksine orta vadede büyük zararlara yol açacaktır. ABD’deki yerli çelik sanayi eski teknoloji ile verimsiz çalışıyor. Ticareti dışarı kapatmak, rekabetçi olmak için çaba harcamamalarına yol açacaktır. Çalışmalarında daha da geriye gidecekler ve teknolojik yenilenmeye ayak diretecekler. Bu da çelik sanayisinin bir nevi rehavetinden kaynaklanacaktır."
ÇİB Başkanı Namık Ekinci, bu durumun şimdilik Türkiye’nin ABD’ye olan çelik ihracatına fazla bir olumsuz etkisi olmayacağını düşündüğünü vurgulayarak açıklamalarına son verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.