Cibalia Vinkovci - Istra 1961 Pula rakamlar

Cibalia Vinkovci ve Istra 1961 Pula, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Cibalia Vinkovci 24 puanla 10. sırada, Istra 1961 Pula 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Cibalia Vinkovci, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Istra 1961 Pula son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 383 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cibalia Vinkovci kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Istra 1961 Pula sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Cibalia Vinkovci son hafta oynanan Istra 1961 Pula maçında 2-3 yenildi.

Istra 1961 Pula, Cibalia Vinkovci karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Cibalia Vinkovci, 19 gol attı ve 30 gol yedi.

Istra 1961 Pula, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti. Istra 1961 Pula, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.