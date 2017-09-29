Beyoğlu Çiçek Pasajı'nda bulunan 20 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İşyerlerinin gizli bölmelerinde 10 milyon TL değerinde kaçak içki, puro, sigara, elektronik sigara, uyuşturucu hap ve 2 adet tabanca ele geçirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un en gözde eğlence yerlerinden olan Beyoğlu Çiçek Pasajı'na yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Çiçek Pasajı'nda bulunan 20 ayrı işyerine aynı anda baskın düzenledi. İşyerlerinin gizli bölmelerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak içki, sigara ve uyuşturucu hap ele geçirildi.





10 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ KAÇAK EŞYAYA EL KONULDU

Operasyonda işyeri sahibi 30 kişi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınırken, 10 milyon TL değerinde kaçak içki, sigara, elektronik sigara, puro, uyuşturucu hap ve 2 adet tabancaya el konuldu.

Çiçek Pasajı