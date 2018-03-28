Cadde'nin haberine göre, Bebek'te yemek yiyen ikiliden Aslıhan Karalar, mekan çıkışında flaşlar patlayınca şaşkınlığını gizleyemedi.



Karalar, "En yakın arkadaşım. Onunla Fransa'da tanıştık. Beni ziyarete geldi, ben de arkadaşımı gezdiriyorum" şeklinde konuştu.

Aslıhan Karalar, aracına binerken çiçekciler etrafını sardı. "Dünya güzeli, best model ablam. Bir çiçek al sevindir bizleri" sözleri karşısında kahkaha atan Karalar, çocukları kırmadı. Model, "Anneme alayım o zaman" diyerek bir tane gül aldı.