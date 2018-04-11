HT Magazin'de yer alan habere göre, BKM’nin üstlendiği, senaryosunu SHOW TV’nin fenomen mizah programı ‘Güldür Güldür Show’un yazarları Murat Kepez, Eray Akyamener, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak ve Şükrü Özbey’in kaleme aldığı, Meltem Bozoflu Gölebeyi’nin yönettiği ‘Cici Babam’ filmi, 20 Nisan’da vizyona girecek.



Seyirciye bol kahkaha vaat eden filmde başrolleri Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Çonka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş ve Burak Topaloğlu paylaşıyor.



Hiç benzemeyen kardeşler ve aşk

‘Cici Babam’da Onur Buldu ve Onur Atilla, birbirlerinden çok farklı 2 erkek kardeşi; Hacı ve Mahmut’u canlandırıyor. Meltem Yılmazkaya ikilinin kız kardeşleri Fatoş’a, Burak Topaloğlu ise Fatoş’un âşık olduğu Abdülkadir’e hayat veriyor.

Filmin birbirinden renkli karakterleri aşkı ve aile olmayı kendilerince yöntemlerle, güldürerek öğreniyor.



