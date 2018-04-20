‘Çok güzel bir ekibiz’

‘Cici Babam’ filmi oyuncuları Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu ve Onur Atilla', HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün sorularını yanıtladı.
SHOW TV’nin fenomen mizah programı ‘Güldür Güldür SHOW’un mutfağından çıkan, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Meltem Bozoflu Gölebeyi’nin üstlendiği ‘Cici Babam’ filmi, bugün vizyona girdi.
Senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamener, Uğur Gövercin, Sıla Çetindağ, Ayberk Sak ve Şükrü Özbey’in kaleme aldığı filmin başrollerinde ‘Güldür Güldür SHOW’ ekibinden Mahir İpek, Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya ve Burak Topaloğlu’nun yanı sıra Derya Karadaş ve Yasemin Çonka da yer alıyor.
Filmin konuk oyuncuları arasındaysa Alper Kul, İrem Sak, Uğur Bilgin, Özgün Aydın, Aslı İnandık, Ayhan Sicimoğlu, Kuvvet Yurdakul, Arif Erkin ve Defne Yalnız var. Annelerini cici babalarından korumaya çalışan 3 kardeşin eğlenceli hikâyesini konu edinen filmde, bu 3 kardeşi Onur Buldu, Onur Atilla ve Meltem Yılmazkaya canlandırıyor.
7 yıldır ‘Güldür Güldür SHOW’da aynı sahneyi paylaşan üçlüyle buluşup seyirciye bol kahkaha vaat eden ‘Cici Babam’ı konuştuk.
‘CİCİ BABA İSTEMEYEN 3 KARDEŞİN HİKÂYESİ’
Filmin hikâyesinden biraz bahseder misiniz?
Onur Atilla: Onur, ben ve Meltem’in canlandırdığı 3 kardeşin babaları vefat etmiş, anneleri de Urfa’dan Ege’ye yerleşmiş. İstanbul’da kendi hayatlarını süren kardeşler, Meltem’in canlandırdığı Fatoş evlenme kararı aldığını açıklamak için annelerinin yanına gidince bir cici baba adaylarının olduğunu öğreniyorlar ve bu aralarında bir mücadeleye neden oluyor. Cici babalarını istemiyorlar, kabul edemiyorlar ve aralarında bir çekişme başlıyor.
Onur Buldu: Tamamen geleneksel bir kafayla annelerinin başka biriyle evlenmesini istemeyen 3 kardeşin komik hikâyesini anlatıyoruz.
Canlandırdığınız 3 kardeşten de konuşalım biraz...
O.B.: Ben en büyük abi Hacı’yı canlandırıyorum. Hacı, babasıyla uzun yıllar Urfa’da yaşamış yani diğer kardeşlerden daha uzun süre Urfa’da kalmış. Çiğköfte işi yapıyor. Geleneksel bir karakter. Meltem Yılmazkaya: Ben Fatoş adında evlilik hayali olan bir genç kızı canlandırıyorum. Bir sevgilisi var, onunla evlenmeye çalışıyor. Ancak ailesi çok tutucu. Fatoş’un kaygıları burada başlıyor. “Böyle bir cici babayı sevgilimin ailesinin karşısına çıkarırsam kabul ederler mi?” diyor. Ailesiyle sevgilisinin arasında kalmış, eğlenceli, mağdur bir karakter.
O.A.: Benim canlandırdığım Mahmut’sa, Tekin Ailesi’nin tekin olmayan çocuğu. Filmin komedi filmi olduğunu benim ailenin en küçük kardeşi olmamdan anlayabilirsiniz. Mahmut içlerinde babaya en hasret olanı, babası o çok küçükken hayatını kaybetmiş. Hayatında baba boşluğu var. Müziğe çok ilgili, dedesinin küçüklüğünde Urfa’da yaptığı sıra gecelerinden dolayı onu örnek almış. Protest müzik yapmayı seven, isyanı olan, sevgiye muhtaç, tatlı, sevimli bir karakter.
‘BİRBİRİMİZE ÇOK ALIŞKINIZ’
Cici baba nasıl biri?
M.Y.: Çok entelektüel, farklı bir cici baba. Uzun, rastalı saçları var. Alışkın olmadıkları biri.
O.A.: Farklı biri, alışılmışın dışında bir baba adayı. Belki de işleri zorlaştıran bu oluyor.
O.B.: ‘Hippi’ diyebileceğimiz bir baba adayı.
Uzun yıllardır ‘Güldür Güldür SHOW’da aynı sahneyi paylaşıyorsunuz. Filmde 3 kardeşi oynamak sizi zorlamamış olmalı...
O.A.: Bugüne kadar sahnede baba-oğulu da oynadık, karı-kocayı da, kardeşi de. Her şeyi oynadık aslında. O yüzden dediğiniz gibi zorlanmadık.
M.Y.: Yaşlar da yakın olunca sıkıntı olmuyor. Çok alışkınız birbirimize.
Filmde çok sayıda aşk hikâyesi var, öyle değil mi?
O.A.: Evet, birden çok aşk hikâyesi var filmde. Anne ile babanın aşkı var, Ayşe’nin Hacı’ya olan aşkı var, Mahmut karakterinin
müziğe olan aşkı var, Abdülkadir ve Fatoş aşkı var. Aşk dolu bir
komedi filmi.
‘Çok güzel bir ekibiz’
Yıllardır ekranda olan ‘Güldür Güldür SHOW’ bu sezon da milyonları TV başına kilitliyor. Bu başarının sırrını neye bağlıyorsunuz?
Onur Atilla: Gayet anlayışlı, işini iyi yapan, fabrikanın çalışanı, makinenin parçaları gibi sistemi oturmuş bir ekibiz. Her şey bu yüzden güzel gidiyor. Sahne arkasında da çok eğleniyoruz.
Meltem Yılmazkaya: Komedi yapıyoruz ve bu, işin arkasındaki enerjinin çok yüksek olmasını gerektiriyor. Olumsuz hiçbir şeye yer vermeyen, çok güzel bir ekibimiz var.
Onur Buldu: Herkesin birbirine karşı çok anlayışlı olduğu bir ekiple çalışmak çok güzel. Yıllarca bir arada kalabilmek de çok kıymetli.
'Filmimiz sevilsin ve çok izlensin isteriz’
Gişe beklentiniz var mı?
Onur Atilla: ‘Cici Babam’, BKM yapımı, ‘Güldür Güldür’ ekibinin imzası bulunan, dolayısıyla iddiası olan bir film. Gişe beklentisi olmaması mümkün değil. Bizim oyuncu olarak istediğimiz filmin güzel karşılanması, güzel yorumlar alması ve sevilmesi. Gişe kısmı oyuncuyu fazla ilgilendirmez ama çok izlensin isteriz.
Onur Buldu: Bir filmin çok sevilmesinin karşılığı sinemada gişedir. Biz de filmimizin çok izlenmesini bekliyoruz.
'Kötü komedi yapma lüksümüz yok'
‘Güldür Güldür SHOW’la komedi çıtasını yükselttiniz. Bu durum size neler hissettiriyor?
Onur Atilla: Bu bizi kamçılıyor, en iyisini yapmak için daha çok çalışıyoruz. Bir yandan korkutuyor da, kötü komedi yapma lüksümüz yok. En iyisini yapmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz.
Meltem Yılmazkaya: Sorumluluk getiriyor tabii ki... Çıta bir yere çıkıyor ve onun aşağısını yapmak gibi bir lüksümüz yok.
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