Çift işlevli kumaş geliştirildi

Stanford Üniversitesi'nden Yi Cui liderliğindeki bilim insanlarının geliştirdiği kumaşla ilgili ayrıntılar, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

AA'nın haberine göre mutfaklarda kullanılan politen malzemeden geliştirilen kumaşın ortam sıcaklığına göre kişiyi sıcak ve serin tutma özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Cui, kumaşın gelecekte merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde tasarruf sağlayabileceğini belirterek "Neden kişinin kendisini ısıtıp soğutacağımıza tüm binayı ısıtıp soğutalım?" yorumunu yaptı.

Çift işlevli kumaş