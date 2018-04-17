Çiftçi Abdullah Aslan’ın (45) yaşadığı Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’ne 20 kilometre uzaklıktaki Bentbahçe’de yaklaşık 4 yıl önce bir sinema filmi çekildi. Küçük bir rol de aldığı bu filmden çok etkilenen Aslan, oyuncu olmaya karar verdi. Tarlasını satan Aslan, hayalini gerçekleştirmek için Gaziantep’te 3 yıl tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. Ardından babasından kalan tarlayı da satan Aslan, kendi filmini çekmek için yapım şirketi kurdu. Bir süre sonra köyüne dönen Aslan, kendisinin de rol aldığı, köylülere borçlu olan bir kişinin başından geçenlerin anlatıldığı, “Horoz Bayram” adlı komedi filmini çekti. Çekimleri kısa süre önce tamamlanan film, 20 Nisan’da izleyiciyle buluşacak.

‘ALAY KONUSU OLDUK’

Sinema oyuncusu olmaya karar verdiğinde yakın çevresinin buna karşı çıktığını dile getiren Aslan, “Zaman zaman alay konusu olduk. İnsanlar destek olmak bir yana, macera peşinde koştuğumu ve hiçbir şekilde böyle bir işi beceremeyeceğimi düşündüler. Bu beni daha çok kamçıladı. Hiçbir kişi ve kurumdan destek almadan, gayrimenkullerimi satarak bu yola başladım. Bütün olumsuzluklara rağmen bu sinema filmini bitirmeyi başardım” dedi. Aslan, gelecekte bölgede yaşanan tarla kavgalarını konu alan bir sinema filmi çekmeyi planladığını da kaydetti. Filmde Bayram’ın eşi “Zernişan” karakterini canlandıran Sahra Zeyn de “Horoz Bayram, komedi sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER