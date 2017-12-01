Çiftçilere müjde! Borçlar 1 yıl ertelendi

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıllık erteleme imkanı getirildi.

Açıklamada ayrıca 80,000 çiftçinin bu yapılanmadan yararlanması öngörüldüğü de belirtildi.

Daha evvel de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya'da meydana gelen hortum ve doludan kaynaklı yaşanan afetle ilgili yaptığı açıklamada "Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir" demişti.



Bu karar, çiftçileri sevindirdi.

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