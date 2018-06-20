Vakıf Katılım ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında kâr-zarar ortaklığı yatırımına dayalı bir proje ortaklığı kuruldu. Proje, çiftçilerin ürünlerinin olumsuz piyasa şartlarına karşı koruma amacıyla hayata geçirildi. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Projenin kaldıracının Tarım Kredi Birlik AŞ tarafından Adıyaman’ın Kâhta ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde kurulan badem ve fıstık işleme fabrikası olacağını söyledi. Göktaş, bu sayede bölge çiftçisinin, ürünlerini AB ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç etme şansı yakalayacağını vurguladı. Projenin 50 milyon TL işletme sermayesi ile kârzarar ortaklığı yatırımı modeline dayanarak bölge ekonomisinin gelişimine yıllık 100 milyon liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Göktaş, Adıyaman’daki fabrikanın, ülkenin kuru meyve ve kuru yemiş ihracatındaki sorunlarından birine de çözüm sunacağını belirtti

‘FISTIK FİYATLARINI DÜŞÜRDÜK’

Tarım Kredi Birlik AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz yükselen fıstık fiyatlarını işaret ederek, “Fiyatı 200 liraya kadar çıktı. Biz bunu çok belli etmek istemedik ama piyasaya soktuğumuz 100 ton antepfıstığı ile rakamları 140 liranın altına düşürdük” dedi.