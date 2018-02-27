İngiltere'de yapılan bir araştırma 10 çiftten 6'sının, çalışma yaşantısı, günlük tempo ve sosyal medya nedeniyle çiftlerin yeteri kadar vakit geçiremediğini koydu. 6 çiftten biri ise eşinin kendisiyle vakit geçirmek yerine, sosyal medyada ünlüleri takip etmekle çok zaman harcadıklarını söyledi.

Independent'ın haberine göre 2 bin kişinin katıldığı araştırmada çiftler birbirleriyle iletişim kurmak, beraber yemek hazırlayıp yemek yerine sosyal medyada günde ortalam 1 saat 40 dakika vakit harcıyor. Çiftler Twitter, Instagram ve Facebook'ta en çok Cara Delevigne, Ed Sheeran, David Beckham, Emma Watson, Ellie Goulding, Alexa Chung gibi ünlüleri takip ediyor.

Her üç kişiden biri de partnerlerinin telefonlarıyla çok meşgul olması nedeniyle aralarına soğukluk girdiğini belirtiyor. Çiftlerin eşleriyle zaman geçirmek yerine sosyal medyada takip ettiği ünlülerin listesi ise şöyle...

1. Cara Delevingne

2. David Beckham

3. Emma Watson

4. Ellie Goulding

5. Ed Sheeran

6. Alexa Chung

7. Cheryl Cole

8. Ant and Dec

9. Holly Willoughby

10. Stormzy

11. Jourdan Dunn

12. Michelle Keegan

13. Philip Schofield

14. Mollie King

15. Scarlett Moffatt

16. James Corden

17. Rita Ora

18. Emilia Clarke

19. Perrie Edwards

20. Fearne Cotton

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