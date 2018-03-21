Hürriyet''te yer alan habere göre, yüz binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a giderek başkent Montevideo'da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia'da lüks bir malikâne, 640 bin dolara Ferrari marka bir araç ve bir yat aldığı ortaya çıktı.

Aydın'ın aldığı araç ve mülkleri 10 sene önce Uruguay'a yerleşen Türkiye kökenli Osman K isimli adamın üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi.

ALDIĞI YATI 9 BİN DOLARA KİRAYA VERDİ

Mehmet Aydın'ın 640 bin dolar vererek aldığı Ferrari'nin ardından Aydın ile temasa geçen Uruguaylı bir şirket Aydın'a lüks bir malikane ve yat satmayı teklif etti.

Teklifi kabul eden Aydın, yatı satın aldıktan sonra ayda 9 bin dolar ücretle kiraya verdi.

'BABAMIN HEDİYESİ' DEDİ

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'da kaldığı zamanlarda Osman K.'nın üzerine satın aldığı Ferrari'yi kullandı.

Komşularının aktardığına göre, Aydın kendisine Ferrari hakkında soru soran komşularına, 'Ferrari babamın hediyesi' cevabını verdi. Aydın'ın böylece bir süre önce hayatını kaybeden babasını da yalanına alet ettiği ortaya çıktı.