Çiftlik Bank ile ilgili son dakika ajanslardan haberler gelmeye devam ediyor. Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için soruşturmalar devam ediyor.

MEHMET AYDIN'IN İADESİ

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi ile ilgili Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir" dedi.

Ayrıca, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi ile ilgili Türkiye'nin Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi.

34 ARACA EL KONULDU

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Bursa'da iş yeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Bursa'da iş yeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözetim altında tutulan araçların, soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.

Türkiye'de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın şirketine ait olduğu belirlenen araçlara Bursa Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda el konuldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Toptancılar Çarşısı'nda şirketin iş yeri olarak kullandığı öğrenilen binanın önünde bulunan çoğunluğu 34 ve 17 plakalı toplam 34 araca soruşturma kapsamında el konuldu. Bir aracın içerisinde Çftlik Bank'a ait irsaliye makbuzları bulunurken, kapısına kilit vurulan iş yerinin içerisinde ise Çiftlik Bank'a ait malzemeler olduğu görüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin gözetimi altında tutulan araçların, Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma başlatan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.

Bakan Fakıbaba: "Çiftlik Bank'a hibe verilmedi"

Çiftlik Bank'la ilgili sorulara da cevap veren Bakan Fakıbaba, "Çiftlik Bank önünde sadece çiftlik olduğu için millet zannediyor ki Tarım Bakanlığı ile bir ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var ne bir izni ne verdiği bir hibe var. Bu söylentiler yanlış ve ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye savcılığa dilekçi vermişiz müşteki olarak. Ama bir şey var o da bir açılışa davet etmişler genel olarak her açılışta biz deriz ki işlerimiz çok yoğun gelemedik ve böyle bir telgraf olur. Çiftlik Bank ile Tarım Bakanlığının ne ilgisi olur. Diyorlar ki yüzde 30 hibe vermişler öyle bir şey yok. Tamamen dolandırıcılık" ifadelerini kullandı.

Çiftlik Bank" soruşturmasında gözaltı

Sakarya'da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz faaliyet yürütüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank yöneticileri hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak (35), Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı.

Çolak'ın evinde arama yapan ekipler, bazı evraklara el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, sağlık kontrolünün ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edildi.

Çolak'ın emniyetteki ifadesinde, şirkete güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra şirket yöneticisi olduğunu, kendisinin durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nin sahibinin eşi S.A da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.

İki gün önce, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, tesiste arama yapan jandarma ekipleri bazı evraklara el koymuştu.

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