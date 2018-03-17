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Türkiye'de son saadet zinciri mağduriyeti Çiftlik Bank ile yaşandı. Kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçtığı iddia edilen Çiftlik Bank ile ilgili olarak şimdiye kadar üç tutuklama gerçekleşti. Çiftlik Bank'a ait Tekirdağ'daki çiftlikte arama gerçekleşirken İnegöl'deki tesiste yer alan mal varlıklarına el konuldu.

Yakın zamanda şirketin bütün tesislerine kayyum atanacağı belirtiliyor. Binlerce kişinin üye olduğu ve milyonlarca paranın yatırıldığı Çiftlik Bank dolandırıcılığının nasıl gerçekleştiğini altı soruda derledik.