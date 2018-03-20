Adalet Bakanı Gül: "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir." dedi.
Türkiye genelinde de Çiftlik Bank üzerine soruşturmalarise devam ediyor.
20 Mart sabahında Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olan 500'e yakın mağdur, Bursa Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuştu.
Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurular neticesinde Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.
Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözetim altında tutulan araçların, soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edileceği öğrenildi.
Sakarya merkezli 7 ilde de Çiftlik Bank soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Devam edecek...
Çiftlik Bank'ın Türkiye genelinde 500 bine yakın üyesinin olduğu ve yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan aldığı ancak son günlerde ödeme yapmadığı kaydediliyor.
"Çiftlik Bank" isimli kurgu yatırım modelinin, "Fame Game Software Ltd. (KKTC uyruklu), "Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ", "Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti.", "Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Ltd. Şti." unvanlı şirketlerle Mehmet Aydın isimli şahıs tarafından yönetildiği duyuruldu.
ÇİFTLİK BANK NEDİR?
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin açıklamalarına göre "Sistem kurgusu kapsamında, katılımcılardan toplanan paralarla hayvancılık sektörüne yatırım yapıldığı, yapılan yatırımlar sonucunda elde edilen ürünlerin kendi tesislerinde işlendiği, kendi pazarlama ve dağıtım ağı içinde nihai tüketicilere ulaştırıldığı, bu sayede üretim tüketim zinciri içinde üretici, toptancı, bayi, perakendeci karının tamamının kendi sistem kurgusu içinde olması nedeniyle katılımcılara bu kadar yüksek kazanç imkanı sundukları şeklindeki beyan ve açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, sistemin işleyişinde referans geliri sistemiyle daha sonra uygulamaya konulan bayi-şarküteri yapılanmasındaki üyelik, kazanç, komisyon oranları gibi unsurlar dikkate alındığında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 80. maddesine aykırı biçimde piramit satış sisteminin kurulduğu tespit edilmiştir."
MEHMET AYDIN KİMDİR?
27 yaşındaki yazılımcı Mehmet Aydın tarafından 2016 yılında kurulan Çiftlik Bank, “200.000 lira yatırana aylık 50.000 lira kazanç” vaat etti. Aydın’ın Çiftlik Bank’ı bir süre sonra 500 bin üyeye ulaştı.
Yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi olan üyeler, buradan kâr sağlıyordu.
Üyelerinden topladığı paralarla Bursa'da 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis açan Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1.5 milyon yumurta üretim kapasitesi olan bir tavuk çiftliği kurdu.
İddiaların odağında yer alan isim olan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’dan şubat ayından beri haber alınamıyor.
Yurtdışına milyonlarca lira aktardığı öne sürülen Aydın’ın Latin Amerika ülkesi Urugay’a yerleştiği öne sürüldü.
Arjantin ve Urugay’da inşaat işleri yaptığı bildirilen Aydın’ın Urugay vatandaşlığı elde ettiği de öğrenildi.
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