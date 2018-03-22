Çiftlik Bank'ta 2 kişi daha tutuklandı

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri binlerce kişiyi dolandırarak 500 milyonun üzerinde vurgun yapan Çiftlik Bank ile ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul ve Bursa'da yakalanan S.Y. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A'nın Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yengesi olduğu öğrenildi.

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