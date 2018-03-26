TÜRKİYE’nin gündemini sarsan son dönemin en büyük dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank’ta vurgunun başta 511 milyon TL olduğu ifade edilmişti. Şimdi 1 milyar TL’yi geçtiği açıklandı. Devlet kurumlarından farklı kaynaklar vurgunun 2 milyar TL’yi bulabileceğini, dolandırılan insan sayısının da 200 bine ulaşabileceğini dile getiriyor. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberi...

Peki bu olay daha önce ortaya çıkarılabilir miydi? Soruşturma dosyalarına göre, evet. Çete üyeleri yurtdışına kaçmadan yakalanabilir ve çaldıkları paralara/hesaplara el konulabilirdi ancak iddiaya göre suç duyurusu yapılan kimi savcılıklar topu birbirine attı, pek çoğu da takipsizlik kararı verdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şikâyetler üzerine 18 Ocak 2018’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ama mart ayına kadar kayda değer bir ilerleme de sağlanamadı. Örneğin çetenin sanal çiftlik kurduğu Bursa İnegöl’de savcılığa yapılan suç duyurusu, Sakarya Geyve’ye gönderildi. Buradan da İstanbul’a sevk edilecekken olay patladı.

TAKİPSİZLİK KARARI: Farklı illerde savcılıklara yapılan suç duyurularının çoğu takipsizlikle sonuçlandı. En son Kütahya’da savcılığa 16 Mart 2018’de suç duyurusunda bulunan bir vatandaş, Çiftlik Bank’a 5 bin TL yatırdığını sanal hayvanlardan elde edilen süt, yumurta gibi ürünlerin satışından 1 yılda 14 bin 772 TL gelir kazanacağını düşündüğünü, fakat siteden para alamayınca şikâyetçi olduğunu anlattı. Dilekçeye ilişkin verilen “Kovuşturmaya yer yoktur” kararında, Çiftlik Bank isimli sitenin saadet zincirine benzer bir dolandırıcılık olduğunun toplum tarafından bilindiği belirtilerek, zararın vatandaşın kusurundan kaynaklandığı ifade edildi. Ülke çapında 80 bin kişinin kısa sürede çok para kazanma hevesine girip kendi hatalarından kaynaklı mali sorumluluklarını telafi etme mercilerinin devlet kurumları olmadığı belirtilerek “Kamu adına kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi.

MASAK İNCELEDİ: MASAK müfettişlerinin raporu ve savcılıkların yaptığı incelemelerde, çetenin, yurtiçi ve yurtdışında 200 binden fazla kişiyi dolandırdığı, miktarın 500 milyon ABD Doları, yani 2 milyar TL’nin üzerinde olduğu kaydedildi. Çete üyeleri parayı kişisel hesaplarında toplayıp başka hesaplara aktararak akladı. Toplanan paralar vergilendirilmedi ve yasal olmayan yollarla sanal şirketin faaliyeti dışındaki işlerde kullanıldı.

SUÇ ŞEBEKESİNİN ŞEMASI: Çetenin tepe yöneticisi Mehmet Aydın dışında aynı soy isimde 3 yöneticisi daha var. Örgütü kuran ve yöneten bu 4 isim. Ancak tüm eylemler örgütün para toplama mekanizmasında Mehmet Aydın’ın bilgisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. 2016’da kurulan Fame Game Hayvancılık ve Sanayi Ticaret A.Ş. adlı şirket, kamuoyunda “Çiftlik Bank” diye biliniyor. Bu şirket üzerinden Çiftlikbank adlı sanal bir oyun programlandı ve bu program üzerinden sanal çiftlik hayvanları satın alma, oyun üzerinden sözde para kazanma sistemi organize edilerek insanların sisteme para yatırması sağlandı.

YURTDIŞI YÖNETİCİSİ: Sistem üzerinden toplanan paralarla farklı şehirlerde büyükbaş hayvan çiftlikleri, arıcılık ve kümes hayvancılığı tesisleri kuruluyormuş gibi gösterildi; sahte açılışlar organize edildi. Mehmet Aydın ve ona bağlı 3 yöneticinin altında 4 isim daha var. Biri Çiftlikbank’ın sanal oyun programı kurucusu ve şemada sanal sistem yöneticisi olarak görünüyor. Diğer bir isimse örgütün Dubai’de kurulan alt şirketinin yöneticisi ve yurtdışı temsilcisi. Çetenin 7 üyesi yurtdışına kaçtı; sadece Sıla Aydın Türkiye’de cezaevinde bulunuyor.

İADELERİ İSTENDİ: Soruşturma sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mehmet Aydın’ın işi Uruguay’daki bir çeteyle planladığı ve fikri oradan aldığı üzerinde duruluyor. Olayın patlak vermesiyle Türkiye, Uruguay’dan arama-tutuklama ve iade taleplerini başlattı. Bu konuda Birleşmiş Milletler, sınır aşan suçlar, kara para aklama ve dolandırıcılık konulu sözleşmeler dayanak gösterildi. Arama kararları Interpol’e yazıldı ve sisteme girmesi sağlandı. Bu kapsamda çete üyelerinden biri Uruguay’da yakalandı; sorgusu sürüyor. Çete lideri Mehmet Aydın’ın Uruguay’dan Brezilya’ya kaçtığı belirtiliyor ancak civar ülkelerle de temasa geçildi. Arjantin dışında Dubai’ye de bir dosya gönderildi.

ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASI TEK ELDE TOPLANACAK

132 BİN KİŞİ DOLANDIRILDI, VURGUN 1 MİLYAR 139 MİLYON TL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli illerde devam eden Çiftlik Bank soruşturmalarının tek elden yürütülmesi için tüm savcılıklara yazı yazdı. Başsavcılığın soruşturmasına göre 132 bin 222 üyeden 1 milyar 139 milyon 972 bin TL toplayan Çiftlik Bank, 687 milyon 838 bin TL geri ödeme yaptı. Katılımcılara ödemesi gereken ise 2 milyar 971 milyon 905 bin TL

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca son günlerde gelir getirme vaadiyle vatandaşlar adına para karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan ve ayrıca fiilen çiftlikler de oluşturulup gelir getirdiği iddia edilen ‘çiftlik Bank’ adlı sistemin kurucuları hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Aynı eylemler ve faillerle ilgili birden fazla soruşturma yürütülmesinin hukuken mümkün olmadığını belirten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, adli sürecin sağlıklı ilerlemesi için başka illerde başlatılan soruşturmaların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda toplanmasını istedi. Tüm savcılıklara gönderilen yazıda, dosyaların ‘yetkisizlik kararı’ verilerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini istendi. Böylece Çiftlik Bank ile ilgili tek bir soruşturma olacak ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.

16 ŞÜPHELİ VE 3 FİRMANIN MALLARINA EL KONULDU

Soruşturmaya hız veren savcılıkça, sulh ceza hâkimliklerinden aldığı kararla şirket yetkilileri hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulurken, sistemde biriken 3 milyon 90 bin 340 TL’nin yanı sıra 16 şüpheli ve 3 ayrı firmanın mal varlığına el konuldu. Savcılık ayrıca sistem bünyesinde faaliyet gösteren firmaların çeşitli il ve ilçelerde mevcut olan tesisleriyle ilgili de el konulması ve tesislerde bulunan canlı hayvanların bakımının atanan yedieminler vasıtasıyla yapılması kararını aldı.

KİŞİSEL HESAPLARI ÜZERİNDEN İŞLETMİŞ

Soruşturma dosyasına SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen raporlar da girdi. Raporlara göre sistem, şüpheli Mehmet Aydın tarafından kurulan www.ciftlikbank.com adlı internet sitesi üzerinden işletildi. Sistem ilk dönemde Mehmet Aydın’ın kişisel hesapları üzerinden, daha sonra yine Aydın’ın sahibi olduğu ve Bursa Ticaret Sicil Memurluğu’nca 2 Eylül 2016 tarihinde tescil işlemi yapılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. unvanlı firma üzerinden işletildi. Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın pay sahibi olduğu ve KKTC’de kurulan Famegame Software Ltd Şti. unvanlı şirketin de sistem bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

EN AZ 1.1 MİLYARLIK VURGUN

İnternet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 kişi bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu belirlendi. Katılımcıların sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip oldukları ve sanal ortamda alım-satım yapmak suretiyle kendilerine yüksek gelir elde etme vaadinde bulunulduğu, bu şekilde işletilen sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden günümüze dek toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL para toplandığı ifade edildi. Bu süreçte katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 TL geri ödeme yapıldı. Sistemdeki mal varlığı değerinin 58 milyon 126 bin 75 TL olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 milyon 490 bin 850 TL aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22 milyon 541 bin 596 TL zarar ettiği tespit edildi.

‘ÖRGÜTSEL FAALİYET KAPSAMINDA SUÇ’

Sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği belirlenen soruşturmada, tespit edilen geri ödeme miktarının bu değerden hayli düşük olduğu kaydedildi. Eldeki mal varlığı değerine göre sistemin aradaki farkı kapatabilecek bir ticari değer üretemeyeceğinin de açık olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin sistemin kurulduğu ilk andan beri bu gerçeğin farkında olarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleme kastıyla hareket ettikleri, bu yolla elde ettikleri suç gelirlerini aklamak ve dolandırıcılık eylemini sürdürebilmek maksadıyla muhtelif firmalar kurma, temin ettikleri parayı yurtdışına çıkarma gibi eylemler gerçekleştirdiği anlaşıldı. Suçun da örgütsel faaliyet kapsamında işlendiği değerlendirildi.

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