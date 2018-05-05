Sakinlik büyük şehirlerde yaşayanların peşinden koştuğu en büyük lüks. Hemen herkes alıp başını sahil kasabalarına yerleşmekten, kendi meyve sebzesini yetiştirmekten bahsediyor. Tabii yapabilen çok az. Fırsatını bulanlar, kendini kendi çiftliğinde hissedeceği yerlerde alıyor soluğu. Dünyada bir süredir çiftlik-otel konaklama tarzı büyük ilgi görüyor. Bu tatil stilini yıllar önce Toskana’da bulunan Villa Rignana’da ilk kez deneyimlemiştim. Tasarım şehir otelleriyle ünlü designhotel.com uzun bir süredir çiftlikleri otele dönüştürüyor. Şehir insanlarına dokunan, üyelere özel otel konseptiyle bilinen Soho House ise “farm house” konseptini geliştiriyor. Ülkemizde de Kastamonu Daday’daki İksir Resort gibi bu trendin takipçisi birkaç mekan var. HT Cumartesi'nden Levent Özçelik'in haberi...

La Granja - Ibiza

Ibiza, salt bir parti mekânı değilmiş. İbiza’nın 10 hektarlık biodinamik bahçeleri ve çamlık bahçeleri arasında yer alan La Granja, Design Hotels ve Friends of a Farmer işbirliğiyle ortaya çıkmış. Kendilerini; “sanat, bitki ve ekin yetiştirme etrafında şekillenen yaratıcı bir topluluk” olarak tanımlıyorlar. Klasik İber mimarisiyle Mağribi izlerini taşıyan 200 yıllık bir çiftlik evi, Armin Fischer - Dreimeta Design tarafından 9 süit ve 2 yatak odalı özel bir konukevine dönüştürülmüş. Akdeniz bahçeleri, taş teraslar, sonsuzluk havuzuyla daha basit bir yaşam tarzı arayanlar için ideal. Çiftçilik projeleri ve uyguladıkları atölyeleri ilgi görüyor. Yoga gibi aktiviteler ve konferanslar, slow food temsilcisi La Granja’yı yukarı taşıyan ilave unsurlar.

Farmhouse - İngiltere

Sakinlik büyükşehirlerde yeni trend. Londra’ya 1 buçuk saat uzaklıktaki Oxfordshire ve çevresi, Londra’nın kalabalığından kaçıp uzaklaşmak için ideal. Oxfordshire Jamie Dorman, David Cameron, Pam Ayes, Eddie Redmayne gibi ünlülerin kaçış noktası. Soho House da şehirden çıkıp kendini doğaya vurmak için Oxfordshire seçmiş. Soho Farmhouse Oxfordshire’da, Chipping Norton’da. Farmhouse’un kapısından itibaren yeni hayat tarzı başlıyor. İçeride at arabasıyla, bisikletle ya da yürüyerek geziyorsunuz. Farmhouse’undaki Deli’de meyve-sebze suları, salata ve sandviçler var. Boathouse’da ise göl kenarında kapalı havuzlu bir spor kompleksi yer alıyor. Isıtılmış kapalı havuz, güzel havalarda açılabiliyor.

Toskana Villa Rignana

Bu ilk keşiflerimden... Greve Di Chianti Kasabası’nın hemen dışında üzüm bağlarının, at çitliğinin ortasında eski bir aile evinin otele dönüştürülmesi ile ortaya çıkmış. Sahibi uzun yıllar İngiltere’de yaşayıp ardından baba ocağına dönen Alessandra Bianchini. Siena ile Floransa arasına her ikisine de yarım saat uzaklıktaki Greve de Chianti sakinliğin zirvesi dersem abartmış olmam. Bir yanınız Floransa, diğer yanınız Sieana, biraz ötede ünlü Arezzo, San Gimilliano Monte Catini. Villa Rignana, doğanın ortasında ve Toskana ev yemekleriyle özel bir deneyim vaat ediyor.