Türkiye'nin en önemli yöresel yemeklerinden biridir çiğ köfte. Yapımı ile ustalık isteyen, büyük emek işidir. Bulgur ile baharatların yoğrulmasından oluşur. Çiğ köfte Şanlıurfa ve Adıyaman'da olduğu gibi, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin gibi birçok ilde de gözde lezzetlerdendir.
Bugün size hem Urfa hem de Adıyaman usülü yani etli ve etsiz iki ayrı çiğ köfte tarifi vereceğiz. İki çiğköfte tarifinin malzemeleri de farklılık gösterir.
ÇİĞ KÖFTE KAÇ KALORİ?
Etsiz çiğ köftenin bir porsiyonu yani yaklaşık 125 gramı 226 kcaldır. Etli çiğ köftede ise aynı porsiyon değerleri için kalori miktarı 340'dır. İçeriğindeki yoğun bulgurdan dolayı lavaş ile değil yeşillik ile tüketilmelidir.
ETLİ URFA USÜLÜ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ
Malzemeler:
250 gram çok ince çekilmiş kuşbaşı et
2 su bardağı bulgur
2 su bardağı isotu (Acı sevmiyorsanız miktarı azaltın)
1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon
1 demet maydanoz
1 soğan
4 sarımsak
4 dal yeşil soğan
1 tatlı taşığı salça
Nasıl yapılır?
Çiğ köfte tarifine geniş bir leğende (mümkünse çiğ köfte için özel satılan tabanı tırtırlı bakır leğenlerden) baharatları karıştırarak başlıyoruz. Hafif sulandırdığımız isot, karabiber, kimyonu karıştırıyoruz. İçine ince ince doğranmış ve dövülmü soğan ile sarımsağı ekleyin. Ardından bulgur, biraz su ve salça ekliyoruz. Malzemeler arasında en az yarım saat yoğurmalıyız. Bulgur suyu çekmeli. Daha sonra içine ince ince doğramış olduğumuz yeşil soğan ve maydanozu ekliyoruz. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurma işlemi biten çiğ köfteleri elimizde şekillendirerek servis tabağına alıyoruz. Yanında kıvırcık ve sevdiğiniz yeşilliklerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
ADIYAMAN ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ
Malzemeler:
1 litre su
4 su bardağı ince bulgur
4 çorba kaşığı salça
2 çorba kaşığı biber salçası
1 kuru soğan
5 diş sarımsak
8 çorba kaşığı sıvıyağ
3 çorba kaşığı isot
300 gram kabuksuz ceviz
1 çorba kaşığı pul biber, karabiber, tuz, toz biber
Nasıl yapılır?
Cevizleri robotta toz haline gelene kadar çekin. Kısık ateşte sıvı yağı kızdırın üstüne bütün baharatları katarak kavurmaya devam edin. Baharatlarla yağ kavrulduktan sonra üstüne biber salçası ve domates salçasını da ilave ederek iyice kavurun. Daha sonra sürekli karıştırarak ince kıyılmış sarımsak ve kuru soğanı dövmüş olduğunuz cevizi bulgurun içine ilave edin. Ardından soğuyunca bulgur ile buluşturun. Üzerine su ekleyerek iyice yoğurun. En az bir saat yoğrulmalıdır. Yoğurma işlemi biten çiğ köfteleri elimizde şekillendirerek servis tabağına alıyoruz. Yanında kıvırcık ve sevdiğiniz yeşilliklerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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