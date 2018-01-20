Balıkesir'in Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyinin Ankara'daki toplantının ardından açıkladığı 1 lira 53 kuruşluk fiyatın üreticileri çok mutlu ettiğini belirtti.
1 Şubat itibarıyla yeni fiyatın uygulanacağını ifade eden Değer, şöyle konuştu:
Hükümetin son yıllarda süt üreticisine yaptığı desteklerin çiftçileri memnun ettiğini vurgulayan Değer, ürünlerin denetim altında fiyatlanmasının kendilerine umut verdiğini söyledi.
Bigadiç'in süt üretiminde söz sahibi ilçeler arasında bulunduğunu dile getiren Değer, "Bigadiç'te günlük süt üretimi 270-300 ton civarında. Bu anlamda Türkiye'de süt üreten ilçeler arasında ilk 10 içindeyiz. İlçemizde 85 bin büyükbaş hayvandan süt üretimi gerçekleşiyor." dedi.
İlçede hayvancılıkla uğraşan Soner Afacan da fiyat artışını duyduklarında çok sevindiklerini söyledi.
Üreticinin son 3 yıldır para kazanmaya başladığını bu artışla birlikte de üretimini artırmaya yöneleceğini ifade eden Afacan, "25 sağılı hayvanımız var günlük 600 litre süt üretiyoruz. Süte yapılan düzenlemeyle oluşan rakam bizi tatmin edecek bir fiyat. Üretimimiz artacak, üretici daha istekli olacak. Ayrıca soğutma bedeli olarak kesilen hizmet bedelinin de sabitlenmesi iyi oldu. Kimisi, 5 kuruş kesiyor kimisi 10 kuruş şu an 9 kuruşa sabitlendi." diye konuştu.
Bursa'nın Karacabey Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hamit Bakırtaş ise fiyat artışının bölgede sevinçle karşılandığını aktardı.
1 Şubat'tan itibaren geçerli olan fiyat tarifesinde ayrıca hizmet bedelinin 9 kuruşa sabitlenmesinin üretici ve sanayici arasındaki bir sorunu çözüme kavuşturduğunu vurgulayan Bakırtaş, "1 Şubat, 30 Haziran dönemi için çiğ süt referans fiyatının litre başı 1 lira 44 kuruş, hizmet bedeli 9 kuruş olmak üzere toplamda 1 lira 53 kuruş olması kararlaştırıldı. Böylece en son 2017 Eylül'de litre başına 1 lira 30 kuruştan, 1 lira 40 kuruşa çıkarılan çiğ süt referans fiyatı 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş oldu." ifadesini kullandı.
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