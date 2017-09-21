Çiğ süt fiyatları yeniden belirlenecek

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Karaman, Ulusal Süt Konseyi'nin yarın yapacağı toplantıda, temmuz ayında belirlenen ve 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olacağı belirtilen çiğ süt fiyatlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Karaman yaptığı açıklamada, üreticilerin çağrısına kulak verildiğini, konseyin yarın çiğ süt fiyatlarının belirlenmesi için toplanacağını ifade etti.

Ulusal Süt Konseyi'nin en son çiğ süt fiyatlarını 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 1,3 liraya çıkardığını belirten Karaman, "Bu fiyat 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olacaktı ama süte talep yoğunlaşınca yeniden fiyat belirleme ihtiyacı ortaya çıktı. Biz çiğ sütün litresinin 1,4 liranın üzerine çıkmasını istemiyoruz. Fiyatlardaki istikrarın korunması, bizim için önemli. Çünkü ekim ayının ortasından itibaren süt üretiminde genelde yüzde 20-30 artış oluyor. Bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı (TSUMB) Tevfik Keskin de yarın yeniden belirlenecek çiğ süt fiyatlarının sürdürülebilir istikrar için 1,4 lira civarlarında olması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllar içinde aynı istikrarla devam etmeli. 'Süt kalmadı, krema yok' diye bir şey söz konusu değildir. Üretici sütünü değerinde alan sanayici için her zaman süt verebilir. Biz merkez birliği olarak da süt teminini her koşulda sağlayabiliriz. Dediğimiz gibi üreticinin hakkı olan değerden süt alımı yapılsın." diye konuştu.

çiğ süt fiyatları

çiğ süt fiyatları belirlenmesi

Manyas Süt Üreticileri Birliği

Ulusal Süt Konseyi