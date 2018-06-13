Ciğer, Edirne'de Ramazan'da da vazgeçilmez lezzet oldu

Eski payitaht Edirne'ye gelip Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin cami ve külliyelerini gezip manevi doygunluğa ulaşan ziyaretçiler, iftar saatinde de tava ciğerin baş tacı olduğu iftar sofralarına oturdu.
AA'nın haberine göre Edirne'nin gastronomi alanındaki en önemli simgesi olan tava ciğeriyle iftar yapmak için İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden ve Batı Trakya'dan vatandaşlar kente akın etti.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Ramazan ayında kente yüz binlerce turistin geldiğini ve tonlarca ciğer tüketildiğini söyledi.
Ramazan ayının esnaflar başta olmak üzere Edirne'de bereketli bir şekilde geçtiğini ifade eden Dinar, "2018 yılı Ramazan'ı biz esnaflar için çok güzel geçti. İnanç turizmi kapsamında kentimizi yüz binlerce insan ziyaret etti. Sadece Kadir Gecesi'nde 50 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Güzel bir Ramazan'ın sonuna geldik. İnşallah bayram da bizler için güzel geçer." dedi.
Edirne'nin inanç turizminin merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Dinar, şöyle devam etti:
"Ramazan ayında kentimizi yüz binlerce kişi ziyaret etti. Tava ciğer dünyaca biline bir lezzet. Bu lezzet ile iftar yapmak için de binlerce kişi kente geldi. Tabi gündüz kentimizi gezen misafirlerimiz akşam iftarlarını tava ciğerle yaptılar. Ramazan ayı boyunca 10-15 ton ciğer tüketilmiştir. Misafirlerimiz, manevi duyguları yüksek kentimizde bulunmanın ve iftar yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Hem esnafımız kazandı hem de ziyaretçilerimiz güzel zamanlar geçirdi.
TAVA CİĞERİ ÇOK BEĞENDİLER
İftarını tava ciğerle yapan Sercan Koka, kentin en önemli tatlarından ciğerin iftar sofralarının değişmez yiyeceklerinden olduğunu belirtti.
Edirne'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Koka, "Ailemle bu akşam iftarda ciğer yemeye geldik. Edirne tava ciğerinin tadı diğer ciğerlerden çok farklı. Herkese bu tadı denemesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Tekirdağ'dan gelen Aylin Yıldız da tava ciğeri ilk kez yediğini ve beğendiğini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.