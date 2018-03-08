Türkiye'de de Cigna Finans ismiyle faaliyet gösteren Cigna Corp, Fortune 100 listesinde de yer alan Express Scripts için hisse başına 48.75 dolar ve birleşmeden doğacak şirketin her bir hissesi için 0.2434 pay vermeyi teklif etti.

Böylelikle toplam değer hisse başına 96.03 dolara çıkıyor.Teklif sonrasında Cigna hisseleri yüzde 5 düşerek 184.50 dolara inerken Express Scripts hisseleri ise yüzde 18.5 değerlenerek 87 dolara çıktı.

Eczacılık devi 2016 yılında 100.75 milyar dolar gelir ve 2.47 milyar dolar net kâr açıklamıştı. Cigna ise aynı dönemde 59 milyar dolarlık aktif varlıkla toplanının yanı sıra 39.6 milyar dolar gelir ve 2.1 milyar dolar kar açıklamıştı.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY KONSOLİDASYON

1792 yılında temelleri atılan Cigna'nın satın almadaki işlem maliyeti, Express Scripts'in 15 milyar dolar civarındaki borçları da dahil olmak üzere 67 milyar dolara dek çıkıyor. Oluşacak yeni şirkette Cigna hissedarları yüzde 64, Express Scripts hissedarları ise yüzde 36 paya sahip olacak.

Cigna, finansman için Morgan Stanley ve Tokyo - Mitsubishi Bankası'ndan tam destek alınacağını da açıkladı.

Sağlık sektöründe geçtiğimiz aylarda bir başka sağlık sigortacısı Aetna da eczacılık zinciri CVS ile 69 milyar dolar değerinde bir birleşmeye imza atmıştı. Cigna ve Express Scripts birleşmesiyle uzmanlar sektördeki dikey konsolidasyona dikkat çekiyor.

ABD'de bu satın almalar sayesinde şirketlerin eczacılık ve tıbbi istekleri entegre ederek kliniklerdeki koruyucu himetleri arttırması planlanıyor.