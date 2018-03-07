Çiğnenmiş sakızı atmayıp değerlendirdi

İngiliz tasarımcı Anna Bullus, çiğnenmiş sakızları ekonomiye yeniden kazandırmanın yolunu buldu. Sakız özünün aslında sentetik kauçuk olduğundan hareket eden Bullus, bu maddeden ayakkabı tabanı hatta sıcak içecek kapları bile üretti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İngiltere’de sakızların temizlenmesi için belediyeler yılda 50 milyon sterlin (263 milyon TL) harcıyor.

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