Cadde'nin haberine göre, Cihan Ünal, sevgilisi Arzuhan Kement’le ilk kez objektiflere takıldı. Antalya dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen ikili, muhabirleri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.



Panik halleriyle dikkat çeken çift, uzun süre araçlarının gelmesini bekledi. Bu sırada gazetecilere tepki gösteren Ünal, “Çekmek için benden izin aldınız mı? Önce soracaksınız, kendisi arkadaşım olur” dedi.

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