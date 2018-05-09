Kızı Irmak Ünal'ın hazırladığı yaş günü partisine katılan 72 yaşındaki Cihan Ünal, 7 yaşına giren torunuyla çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.



Ünal, o kareye, "Benim canım, değerli, sevgili torunum Kayla... Bugün yedinci yaşını kutladık. Hayatıma kattığın her şey için sonsuz teşekkür ederim yavrum. Sana öğretecek ve senden öğreneceğim binlerce anımız olması dileğiyle..." notunu düştü.

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