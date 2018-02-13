Beyoğlu Cihangir'de genç bir kadın yaşadığı binanın 4. katındaki dairesinden aşağıya düştü. Genç kadın sokak üzerindeki kamyonetin kasasına yüzüstü düşerek hayatta kalırken, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalleli ise gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Komşuları ise genç kadının aşağıya atladığını iddia etti.

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Pürtelaş Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 6 katlı bir binanın 4. katında yalnız yaşayan 30 yaşındaki Deniz U., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle kendini pencereden aşağıya attı. Genç kadın, metrelerce yükseklikten sokak üzerinde park halinde olan bir kamyonetin kasasına yüzüstü düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak boyunluk taktı. Ardından sedyeye alınan kadın ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu.

"BİR ANDA KENDİNİ ATTI"

Çevredeki vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olayı gören bir kadın, "Camdaydı, bir anda kendini attı. Yok düşmedi, kendini attı. Atlayınca arabanın üstüne düştü. Yalnız yaşıyordu, evinde kimse yoktu. Kendini açık olan camdan attı" dedi. Olay yerine gelen mahalledeki vatandaşlar ise kadının kendini nereden attığını anlamaya çalıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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