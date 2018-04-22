Beyoğlu Cihangir'de yaşayan “Sokak faresi” görenleri şaşkına çeviriyor. Kedilerle rolleri değişen Cihangir'in sokak faresini görenler görüntü çekmek için telefonlarına sarılıyor.



İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Cihangir'de hep aynı sokakta yaşayan fare, insanlardan kaçıp saklanmıyor. Kendisiyle aynı sokakta yaşayan kedileri de korkutan fare onların mamasını yiyor.

Kediler bu fareyi kovalamak yerine arkadaşça yaklaşmayı, hatta bazen görmezden gelmeyi tercih ediyor.

Kedilerle rolleri değişen Cihangir'in sokak faresini görenler görüntü çekmek için telefonlarına sarılıyor.

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