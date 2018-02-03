Kısa bir süre önce sokakta yaşayan kedilerin barınması amacıyla kedi evi açan Beyoğlu Belediyesi, köpekler için de Cihangir Parkı’na yapılan Pati Park’ı açtı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından parkın açılışına; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda hayvansever katıldı. Başkan Demircan, “Sağlıklı ve hijyenik doğru bir park örneği ortaya çıktı. Herkese ilham verecek şekilde bir park oldu. Hem hayvanlar hem de hayvanseverler memnun” diye konuştu.

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