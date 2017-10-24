Cihatçıları ifşa eden FBI ajanı sırlarını BBC'ye anlattı

- BBC

ABD'de radikal İslamcıların içinde faaliyet yürüten bir FBI ajanı, faaliyetlerini BBC'ye anlattı.

Tamer El-Nuri (takma isimlerinden yalnızca biri) ABD'de saldırı düzenlemeyi planlayan cihatçıların güvenini nasıl kazandığını ve saldırı planlarını öğrenerek bunları nasıl önlediğini açıkladı.

El-Nuri, 4 yıl önce New York'tan Kanada'nın Toronto kentine giden bir treni raydan çıkarma planını, deşifre ederek saldırıyı önlemişti.

Ajanlık faaliyetlerini anlattığı bir de kitap yayınlayan El-Nuri, Müslüman bir ajan olarak neler yaptığını ABD halkının anlamasını istediğini söylüyor:

"Bu cihatçılar, sürekli ortaya çıkan radikaller, kaybolmuş ruhlardır, öfkeden beslenirler. Onları sanki kötülük yönlendiriyor.

"Ben bir Müslümanım ve Amerikalıyım. Bu hayvanların dinime hakaret ederek ülkeme yaptıkları karşısında dehşete düşüyorum."

'Şansın rolü'

Mısır'dan ABD'ye giden göçmen bir ailenin oğlu olan El-Nuri, işe New Jersey emniyetinde uyuşturucu trafiğini deşifre etmeye çalışarak başlamış.

Bir süre sonra ise Arapça konuşan çalışan açığı bulunan FBI tarafından işe alınmış.

New York-Toronto trenini raydan çıkararak olabildiğince fazla kişiyi öldürmeye yönelik bir saldırı planını deşifre eden isimdi.

El-Nuri, tren saldırısı planındaki önemli figürlerden olan Tunuslu göçmen Chihem Esseghaier ile şans eseri tanışmış.

İlerleyen süreçte Esseghaier, El-Nuri'den plana dahil olmasını istemiş.

Kendisini Arap kökenli zengin bir Amerikalı olarak tanıtan El-Nuri, yarattığı kişiliğin gerçeğe olabildiğince yakın olmasını istediğini söylüyor:

"Yarattığım hikayelerin hiçbiri gerçekten çok uzak olmuyor.

"Radikalleşmiş bireylerle dolaşmanız ve onlarla günler, haftalar geçirmeniz gerekebiliyor. Ve böyle zamanlarda eğer yorgun olursanız gerçek kimliğiniz gün yüzüne çıkabilir."

Tamer El-Nuri Haftalarca cihatçılarla birlikte vakit geçirip onların sırdaşı olmanın "işin en zor kısmı" olduğunu anlatıyor:

"Benim işim kötü adamlarla dost olmak. Ve tabii ki planladığımız tüm katliamlar beni tiksindiriyordu.

"İşimde iyi olmamın ve inandırıcılığımı sağlamamın tek yolu karşımdakilerde insanlık namına kalan nadir şeylere tutunmaktı. Annesiyle konuşması, kardeşlerine maddi yardımda bulunması gibi..."

El-Nuri, cihatçılarla birlikte gittiği New York'ta, Esseghaier'in, Toronto trenini raydan çıkardıktan sonra Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamasına saldırma planını öğrendiğini söylüyor. İkiz Kuleler'in bulunduğu noktaya geldiklerinde Esseghaier, ABD'nin "yeni bir 11 Eylül'e ihtiyacı var" sözleri üzerine öfkeden neredeyse kendini açık edeceğini de anlatıyor.

Onun elde ettiği istihbaratı sonucu bu planlar hayata geçmedi, Esseghaier ve Filistin kökenli Kanadalı Raed Jaser 2013 yılında gözaltına alındı, 2015'te ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardener, El-Nuri'nin hikayesinin gizli ajanların karanlık ve tehlikeli dünyasına açılan sıra dışı bir pencere olduğunu söylüyor.

Gardener, ilk başta FBI'ın söyleşilerini dinlemek için ısrar ettiğini de belirtiyor.

El-Nuri ise "hain" olduğuna yönelik suçlamaların kendisi için şeref madalyası olduğunu vurguluyor:

"Benim dinimi karalayan bu hainler, bu radikallerdir. Ben vatansever olmaktan gurur duyuyorum, teröre karşı savaşan bir Müslüman Amerikan olmaktan gurur duyuyorum."