Cihatçıları ifşa eden FBI ajanı sırlarını BBC'ye anlattı

ABD'de radikal İslamcıların içinde faaliyet yürüten bir FBI ajanı, faaliyetlerini BBC'ye anlattı.
Tamer El-Nuri (takma isimlerinden yalnızca biri) ABD'de saldırı düzenlemeyi planlayan cihatçıların güvenini nasıl kazandığını ve saldırı planlarını öğrenerek bunları nasıl önlediğini açıkladı.
El-Nuri, 4 yıl önce New York'tan Kanada'nın Toronto kentine giden bir treni raydan çıkarma planını, deşifre ederek saldırıyı önlemişti.
Ajanlık faaliyetlerini anlattığı bir de kitap yayınlayan El-Nuri, Müslüman bir ajan olarak neler yaptığını ABD halkının anlamasını istediğini söylüyor:
"Bu cihatçılar, sürekli ortaya çıkan radikaller, kaybolmuş ruhlardır, öfkeden beslenirler. Onları sanki kötülük yönlendiriyor.
"Ben bir Müslümanım ve Amerikalıyım. Bu hayvanların dinime hakaret ederek ülkeme yaptıkları karşısında dehşete düşüyorum."
'Şansın rolü'
Mısır'dan ABD'ye giden göçmen bir ailenin oğlu olan El-Nuri, işe New Jersey emniyetinde uyuşturucu trafiğini deşifre etmeye çalışarak başlamış.
Bir süre sonra ise Arapça konuşan çalışan açığı bulunan FBI tarafından işe alınmış.
New York-Toronto trenini raydan çıkararak olabildiğince fazla kişiyi öldürmeye yönelik bir saldırı planını deşifre eden isimdi.
El-Nuri, tren saldırısı planındaki önemli figürlerden olan Tunuslu göçmen Chihem Esseghaier ile şans eseri tanışmış.
İlerleyen süreçte Esseghaier, El-Nuri'den plana dahil olmasını istemiş.
Kendisini Arap kökenli zengin bir Amerikalı olarak tanıtan El-Nuri, yarattığı kişiliğin gerçeğe olabildiğince yakın olmasını istediğini söylüyor:
"Yarattığım hikayelerin hiçbiri gerçekten çok uzak olmuyor.
"Radikalleşmiş bireylerle dolaşmanız ve onlarla günler, haftalar geçirmeniz gerekebiliyor. Ve böyle zamanlarda eğer yorgun olursanız gerçek kimliğiniz gün yüzüne çıkabilir."
Tamer El-Nuri Haftalarca cihatçılarla birlikte vakit geçirip onların sırdaşı olmanın "işin en zor kısmı" olduğunu anlatıyor:
"Benim işim kötü adamlarla dost olmak. Ve tabii ki planladığımız tüm katliamlar beni tiksindiriyordu.
"İşimde iyi olmamın ve inandırıcılığımı sağlamamın tek yolu karşımdakilerde insanlık namına kalan nadir şeylere tutunmaktı. Annesiyle konuşması, kardeşlerine maddi yardımda bulunması gibi..."
El-Nuri, cihatçılarla birlikte gittiği New York'ta, Esseghaier'in, Toronto trenini raydan çıkardıktan sonra Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamasına saldırma planını öğrendiğini söylüyor. İkiz Kuleler'in bulunduğu noktaya geldiklerinde Esseghaier, ABD'nin "yeni bir 11 Eylül'e ihtiyacı var" sözleri üzerine öfkeden neredeyse kendini açık edeceğini de anlatıyor.
Onun elde ettiği istihbaratı sonucu bu planlar hayata geçmedi, Esseghaier ve Filistin kökenli Kanadalı Raed Jaser 2013 yılında gözaltına alındı, 2015'te ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardener, El-Nuri'nin hikayesinin gizli ajanların karanlık ve tehlikeli dünyasına açılan sıra dışı bir pencere olduğunu söylüyor.
Gardener, ilk başta FBI'ın söyleşilerini dinlemek için ısrar ettiğini de belirtiyor.
El-Nuri ise "hain" olduğuna yönelik suçlamaların kendisi için şeref madalyası olduğunu vurguluyor:
"Benim dinimi karalayan bu hainler, bu radikallerdir. Ben vatansever olmaktan gurur duyuyorum, teröre karşı savaşan bir Müslüman Amerikan olmaktan gurur duyuyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.