''Çıkan yangın nedeniyle sistemde aksaklık olmuştur''

PassoLig, bugün sistemde yaşanan aksaklıklarla ilgili bir açıklama yayınladı

''Passolig sisteminin bulunduğu İstanbul'daki merkez binamızdaki kesintisiz güç kaynaklarında saat 18:00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Öncelikle bina içinde çalışanların tahliyesi ve yangın söndürme çalışmaları hızla başlatılmıştır.

Çıkan yangın nedeniyle Passolig sistemi geçici olarak aksaklığa uğramıştır. Yaşanan aksaklıktan ötürü tüm taraflardan özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Passolig Genel Müdürlüğü''